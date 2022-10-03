ВСУ обстреливают дома мирных жителей в Запорожской области

Пока Украина разрушает, Россия – восстанавливает

Российские военные пресекли новую попытку наступления ВСУ в Херсонской области. Как сообщили местные власти, неонацисты планировали продвинуться вдоль береговой линии Днепра и захватить крупный посёлок. Но получили мощный ответ нашей авиации. Утром боевики возобновили обстрелы. Бьют прицельно по жилым районам. Системы ПВО работают в небе над Запорожской областью.

Пологи - прифронтовой город. Украинские каратели не раз пытались отбить населенный пункт, а злость от своих неудач вымещали на местных жителях. Вот разрушенный ФАП, рядом ресторан, магазин – никаких военных объектов.

А это одна из опустевших улиц в Пологах (см. видео). Местные жители сбежали отсюда во время очередной попытки ВСУ взять город штурмом. Но тогда украинские танки не смогли прорвать наши позиции и, отступая, открыли огонь по первым попавшимся целям, по жилым домам и, например, по художественной студии. ВСУ жгли пшеницу, чтобы местным жителям не досталось. На горизонте до сих пор хорошо видно черное пятно. Взрывали мосты и били по заводам.

Это все что осталось от цеха готовой продукции завода Коагулянт. Здесь производили порошки, моющие средства, реагенты для очистки воды, дезинфекторы для пищевого оборудования. По своему профилю это был крупнейший завод не только в Запорожской области, во всем СНГ. Украина решила его уничтожить. Несколько попаданий привели к экологической катастрофе.

Александр Майстров – охранник. В тот день был на посту. Когда раздался первый взрыв, спрятался за кирпичной стеной. Опасные химические вещества горели неделю.

В городе работает поликлиника. Но врачей не хватает. Помогают наши военные медики. Алексей Николаевич - пенсионер. Ему 61 год. Когда началась спецоперация, сразу же пошел в военкомат, попросился добровольцем и попал в прифронтовой город Пологи.

"Гражданское население поступает практически каждый день. Основная масса поражений – это минно-взрывные ранения, то есть осколочные. После оказания экстренной помощи мы отправляем их в Токмак", - рассказал врач-хирург.

В Пологах практически нет ни одной целой улицы. Соседи помогают друг другу кто чем может и вместе ждут перемен. Пока Украина разрушает, Россия – восстанавливает. Завершается ремонт в школе. Выбитые взрывной волной окна уже заменили, осталась внутренняя отделка. Совсем скоро возобновятся занятия – лишь бы Киев не стрелял.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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