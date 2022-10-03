В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных

Вся подготовка организована с учетом опыта спецоперации в Донбассе

В условиях, максимально приближенных к боевым. В учебных центрах Минобороны по всей стране идет подготовка бойцов в рамках объявленной частичной мобилизации. Под руководством опытных инструкторов добровольцы и призывники освежают знания и оттачивают навыки, полученные в свое время в армии. От тактики до оказания медицинской помощи.

Как скрытно вывести танк на позицию. Как выстрелить из гранатомета стоя и не попасть под ответный огонь. Как правильно рассредоточиться. Обучение резервистов на полигоне в Хабаровском крае не только максимально приближено к боевым условиям. Но даже рельеф стрельбища, командиры выбирали так, чтобы полностью повторял украинские степи и перелески, где сегодня разворачиваются главные этапы спецоперации.

Тактику в наступлении и обороне многие из мобилизованных изучали еще во время службы в армии. Кто-то прошел едва ли не все "горячие точки". И что такое танковый бой, хорошо помнит. Надо лишь восстановить навыки. И, конечно, помочь молодым.

В Амурской области готовить курсантов помогают студенты медицинского колледжа. Подробно объясняют, что делать, если ранение в артерию. Или перелом. Инструкторы постоянно повторяют. К пострадавшему только ползком. Автомат на предохранитель. Жгуты и бинты должны быть не в рюкзаке, а на бронежилете. Так их легче снять.

Золотые правила полевой медицины, огневой подготовки, разведки 150 резервистов, призванных в Калининградской области, запомнили наизусть. Теперь - перелет на полигоны Западного военного округа. Учиться действиям в составе подразделений. Рот, взводов, батарей.

На сборном пункте в московском Люблино - последние приготовления к отправке в "учебку". Резервисты получают военную форму. Опытных видно сразу. Абсолютно спокойны. Не многословны. Летучая мышь на берете - символ российского спецназа - лучше всего говорит о том, в каких частях служил офицер запаса.

Ошибки, допущенные в первые дни мобилизации, военкоматы оперативно исправляют. Сегодня домой вернулись более 300 человек, призванных из Якутии. Все оказались не пригодны к службе по разным, но вполне законным причинам. Самим военкомам такие просчеты могут стоить места. Так, в Хабаровском крае за нарушения отстранен от должности глава местного комиссариата. Повестку на днях получил и студент столичного вуза Дмитрий. Пришел с документами. Сотрудники проверили личность. Оказалось, действительно недоразумение. В течение часа вопрос был решен.

ЗАГС, скромный букет. Казалось бы, не время для свадьбы. Но Денис и Настя решили: повестка - не повод откладывать бракосочетание. Они познакомились 7 месяцев назад. Когда спецоперация только начиналась. Сегодня Дениса снова призывают в армию. Служил в антитеррористическом подразделении. И готов вернуться в строй.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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