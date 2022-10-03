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Стали известны последние слова пропавшего в Сочи певца Легостаева

09:31
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Он пошел купаться, но на берег уже не вышел

Полиция Сочи начала проверку после исчезновения певца Константина Легостаева. Исполнитель пропал накануне во время купания на одном из городских пляжей.

Заявление о пропаже поступило от коллег Легостаева. Известно, что певец во второй половине дня пошел искупаться в море, но на берег уже не вышел.

За несколько минут до этого подруга сняла видео, на котором Легостаев говорит о своем настроении.

"[Цвет настроения] прозрачный. Наконец-то у моего настроения нет никакого цвета", - сказал певец, добавив, что на следующий день его команда планирует снимать клип. Видео опубликовал Пятый канал.

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