Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России

Проекты законов внес президент

Исторический день для России и жителей освобождённых от националистов регионов. Сегодня Госдума рассмотрит проекты федеральных конституционных законов о воссоединении нашей страны с Донецкой и Луганской республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Документы внёс Владимир Путин.

Решение строить будущее в составе России приняли миллионы человек. В ходе референдумов абсолютное большинство проголосовало "за". После утверждения законопроектов жители этих территорий получат важнейшие социальные и экономические гарантии от государства. Право на трудовую деятельность, медицинскую помощь и выплаты пенсий.

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