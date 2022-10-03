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Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России

11:43
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Проекты законов внес президент

Исторический день для России и жителей освобождённых от националистов регионов. Сегодня Госдума рассмотрит проекты федеральных конституционных законов о воссоединении нашей страны с Донецкой и Луганской республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Документы внёс Владимир Путин.

Решение строить будущее в составе России приняли миллионы человек. В ходе референдумов абсолютное большинство проголосовало "за". После утверждения законопроектов жители этих территорий получат важнейшие социальные и экономические гарантии от государства. Право на трудовую деятельность, медицинскую помощь и выплаты пенсий.

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