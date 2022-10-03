Пледы для школьников: замерзающие европейцы выходят на акции протеста

Жители ЕС ставят в вину властям энергетический кризис

Помощь Киеву, новые антироссийские санкции и защиту критически важной инфраструктуры обсудят лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Праге. Он пройдёт в конце недели. Однако официальный курс Евросоюза находит всё меньше поддержки среди населения. Экономисты и военные эксперты предупреждают о рисках эскалации украинского конфликта и грядущем дефиците энергоносителей. Замерзающие жители выходят на акции протеста.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предсказывает странам Евросоюза более холодную зиму, чем обычно. В Великобритании на этой неделе фунт упал до исторического минимума по отношению к доллару США. Там объявили о крупнейшем за последние 50 лет снижении налогов для самых богатых граждан страны. Скептически настроенные инвесторы бросились продавать британскую валюту. В парламенте предложили вынести вотум недоверия премьеру. В чешских вместо закупки газа для отопления администрация закупила пледы на всех учеников – видимо, так дешевле. А вот двойник канцлера Карла Нехаммера в сатирическом шоу совсем чуть-чуть утрирует то, что совсем скоро ждет австрийцев:

"Принимайте душ быстрее. Или в темноте. Вода льется, а свет выключен. Тела австрийцев в темноте выглядят лучше. А вместо ванны посидите в посудомоечной машинке. Доказано, она при мытье потребляет меньше воды. Если люди не будут экономить добровольно, то мы организуем проверки – тех, кто хорошо пахнет зимой, будут задерживать".

Этим людям, кажется, не смешно - российские флаги вновь парят над демонстрантами в Австрии. Вена готовится встретить необычную зиму. Австрийцы называют ее – "зима ярости". И обещают правительству возмездие за поставки оружия на Украину, за инфляцию и энергетический кризис. Германия и Молдавия в ярости пребывают уже не первый месяц. Впрочем, бюргерам это не мешает провести знаменитый фестиваль "Октоберфест". Несмотря на высокие цены на немецкое пенное, здесь по-русски с размахом поют Калинку-Малинку.

А вот на политической арене к России отношение совсем другое. Обострилось все в том числе после случая с аварией на российских газопроводах. Датское энергетическое агентство сообщает - утечка газа на нитке "Северного потока – 1" завершилась, давление стабилизировалось. Уже на этой неделе специально созданная комиссия должна приступить к расследованию. Впрочем, в США, делают на удивление странные заявления. Вот одно из них.

"Эти трубопроводы – "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" – в тот момент не качали газ в Европу. "Северный поток - 2", как известно, так и не был введён в эксплуатацию. "Северный поток - 1" был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Российском МИДе прокомментировали слова Госсекретаря. "Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до неё СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой", - заявила Мария Захарова.

Манипуляции с темой газопроводов – это лишь еще одна возможность для США и Европы войти в конфликт с Россией, чтобы потуже надавить на нее. Правда, это стремление к войне доведет скорее НАТО до распада, уверен бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор: "Никто не заинтересован воевать с Россией, кроме Польши и небольшого числа политиков в Вашингтоне".

В Евросовете на этой неделе собираются обсудить дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также усиление антироссийских санкций. За стремление Европы задушить себя антироссийскими санкциями остается только следить, как за телевизионной мелодрамой. Но чем закончится сериал – понятно.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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