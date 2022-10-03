Москвичей пригласили выйти на маршрут здоровья на ВДНХ

Перед началом прогулки участникам измерят пульс и давление

10 тысяч шагов к жизни - в разных регионах страны. В понедельник стартует акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы.

В Москве жителей пригласили выйти на маршрут здоровья на ВДНХ. Перед началом двухчасовой прогулки участникам измеряют пульс и давление, затем проведут массовую зарядку, сообщает "ТВ Центр".

Присоединиться может каждый в любом уголке страны - для этого достаточно выполнить задание и разместить фотографию с результатом шагомера на странице акции в социальной сети.

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