В "Царском Селе" воссоздают исторические интерьеры Зубовского флигеля

Посетители смогут попасть в личные покои Екатерины II

Опочивальня императрицы, Серебряный кабинет, Рафаэлевская комната, Туалетная - в музее-заповеднике "Царское Село" воссоздают исторические интерьеры Зубовского флигеля. Скоро посетители смогут попасть в личные покои Екатерины II, куда имел доступ лишь узкий круг приближённых её величества.

Это комната с огромным зеркалом в золотой раме - опочивальня императрицы Екатерины II. От пола до потолка она должна быть облицована молочного цвета смальтой — это такое непрозрачное стекло. А поверх, как вышивка на бальном платье, лягут золоченые узоры, блистательная задумка архитектора Чарльза Камерона — чтобы прочно закрепить на стенах хрупкие панели.

"Это был такой архитектурный прием, стекло было новым совершенно материалом, ценным и дорогим, поэтому Екатерина вторая специально попросила от делать интерьеры в этом материале. Но его же нужно как-то крепить к стенам", - пояснила заместитель директора по реставрации ГМЗ "Царское село" Наталья Кудрявцева.

Личные покои Екатерины II — самая таинственная часть всего дворца в Царском селе. Зубовский флигель — по фамилии последнего фаворита императрицы. Как и весь дворец, был полностью разграблен и разрушен немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Восемь непарадных комнат, куда ступала нога лишь самой Екатерины и узкого круга приближенных. Именно здесь проходили секретные встречи, решались самые важные государственные вопросы. Сложность воссоздания в том, что от исторических интерьеров не осталось чертежей — только акварели придворных художников и черно-белые фотографии начала XX века. И еще - то немногое, что удалось найти в руинах дворца послевоенного времени.

Это оригинальный фрагмент дверной створки, который ещё в императорские времена украшал вход в китайский зал. Долгое время он сохранился в музейных фондов, но теперь очень поможет реставратором. Специалисты снимут точную копию этого орнамента, элементов декора и используют это все в создании новых интерьеров.

Из руин в свое время воссоздавалась Янтарная комната, Большой Гатчинский дворец и дворец в Петергофе. Но эти екатерининские покои - самые сложные по изобилию разных техник и материалов.

"Я не знаю другого такого интерьера, в котором использована такое количество декоративных приемов. Здесь и стекло, здесь и камень, натуральный и искусственный мрамор уникальный паркет из амаранта, которые частично уже сделаны", - отметил руководитель реставрационного проекта Борис Игдалов.

Реставрация, которая долгое время считалась невозможной, близится к завершению. В анфиладах, пока еще закрытых огнеупорными панелями, уже проглядывают живописные арабески орнаментов, расцветают серебряными узорами зеркальные ниши, готовы к монтажу огромные - более 3 метров - оконные рамы, а реставраторы завершают филигранную работу над росписью потолочных плафонов. По исторической задумке роспись имитирует гипсовую лепку — хотя на самом деле все линии выполнены в одной плоскости, просто разными цветами.

Все работы должны завершиться в следующем году. И тогда экскурсия по Екатерининскому дворцу увеличится на 8 изысканных помещений. Китайский, Купольный и Зеркальный залы, Серебряный кабинет, Опочивальня, Рафаэлевская комната, Туалетная и Табакерка.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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