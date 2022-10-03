ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ под Херсоном

Ситуация под контролем

Попытка прорыва украинской армии в Херсонской области пресечена. Ситуация на Николаевском направлении полностью контролируемая, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема", - написал Стремоусов в Telegram.

Тем временем в присоединенных регионах подчеркивают важность их полного освобождения. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, после вхождения новых территорий в состав России боевые действия активизировались. При этом ВСУ несут огромные потери, что признают и на Западе.

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