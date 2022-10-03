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Полиция попросила СКР возбудить уголовное дело против Собчак

09:47
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник

Полиция направила в Следственный комитет ходатайство о возбуждении в отношении Ксении Собчак уголовного дела. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, правоохранители усмотрели в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

По словам собеседника агентства, речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что на Московском международном кинофестивале якобы "воруется не меньше 85% бюджета". Журналистку допросили в качестве свидетеля.

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет", - сказал источник.

Теперь следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

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