Хоккеиста Лукина оштрафовали за дачу взятки за уклонение от армии

Спортсмен сам признался в содеянном

Хоккеиста Ханты-Мансийской "Югры" Владислава Лукина оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку за уклонение от армии.

Решение вынес Ленинский районный суд Уфы, передает ТАСС. Ранее Лукин для получения военного билета без фактического прохождения воинской службы и водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства", - заявила судья.

По данным следствия, 2019 году хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьев и Владислав Лукин через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы. Передавший деньги посредник арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

25-летний Лукин сам пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.

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