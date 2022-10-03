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Спасатели начали поиски пропавших в Сочи туристов с детьми

10:16
  • понедельник
  • 03 октября 2022

В горах, куда отправилась группа, сильный дождь

Спасательный отряд МЧС начал поиски пропавшей в районе хребта Ажек в Сочи группы туристов. Пять человек, в числе которых трое детей, не вернулись из похода.

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"Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек", - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России.

Спасатели подчеркнули, что группа в МЧС не регистрировалась. Установлено, что туристы не останавливались в экопоселении Ажек. Спасатели осматривают все туристические стоянки. Группа должна была вернуться домой 2 октября, но на связь не вышла. Ночью в горах шел сильный дождь, передает ТАСС.

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