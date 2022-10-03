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Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

10:45
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Документ временно применяется с 30 сентября

Госдума опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России.

Документы были подписаны 30 сентября. Уточняется, что они временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Свои подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы субъектов. С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России. Более 96% граждан проголосовали за этот шаг.

2 октября Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В КС заявили, что они соответствуют Основному закону страны.

После Конституционного суда закрепить вхождение в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен парламент. Госдума сделает это 3 октября, а Совет Федерации днем позже.

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