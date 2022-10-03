Путин поручил поддержать льготников в рамках социальной газификации

Программа подразумевает бесплатное подключение газа к домовладениям

Дополнительные меры поддержки льготных категорий населения во время социальной газификации поручил предусмотреть президент России Владимир Путин. Программа подразумевает бесплатное подключение газа к домовладениям.

"Обеспечить на льготной основе в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий граждан", - говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что меры поддержки адресованы инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также многодетным и малоимущим семьям. Уточняется, что льготники должны подать заявление на необходимые работы и субсидирование покупки газового оборудования. Поручение адресовано правительству, региональным властям и "Газпрому". Президент ожидает доклада до 1 ноября.

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