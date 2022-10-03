В Новосибирске задержали авиадебошира

Ему грозит штраф

В Новосибирске задержан мужчина, который устроил пьяный дебош на борту самолёта. 30-летний пассажир набросился на стюардесс с оскорблениями.

Использовал ненормативную лексику и вёл себя крайне агрессивно. На просьбы и замечания не реагировал. Бортпроводникам удалось связать нарушителя. Но и после этого он не успокоился. Попытался перегрызть верёвки и продолжал вести себя неадекватно.

Прибывшие сотрудники полиции доставили дебошира в дежурную часть. На него составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство. Теперь мужчине грозит штраф.

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