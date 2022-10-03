В России с коронавирусом госпитализировали 1088 человек

Скончался 91 пациент

За сутки в России госпитализированы 1088 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 24158 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 35294 человека, скончался 91 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1528 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 159. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1750 человек, в Московской области – 450.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21073185 случаев заболевания, зарегистрировано 387559 летальных исходов.

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