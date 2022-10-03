Юлиана Княжевская: Количество заявок в Москомархитектуру выросло на 16% за год

В Москомархитектуру с начала года обратились почти 40 тысяч раз

Застройщики и девелоперы с начала года обратились в Москомархитектуру почти 40 тысяч раз. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 16%, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, за восемь месяцев прошлого года таких обращений было 32,2 тысячи, а за такой же период этого года – 38,2 тысячи.

"Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков. За ними обращались более 7,5 тысяч раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески – всего чуть более 900 раз", - рассказала Княжевская.

Она подчеркнула, что с недавних пор комитет стал оказывать такую услугу, как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений.

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