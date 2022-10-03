В Вашингтоне предрекли распад НАТО из-за Польши

Только Варшава хочет войны с Россией

НАТО вскоре распадется, если будет придерживаться линии, которую пытается навязать альянсу руководство Польши. В этом убежден полковник ВС США в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией, кроме Польши. Если мы продолжим этот курс, то увидим, как НАТО распадется и исчезнет совсем. Никто не хочет войны с Россией, кроме поляков и нескольких человек в Вашингтоне", — сказал Макгрегор в интервью Fox News.

В частности, по данным эксперта, большинство жителей Германии не поддерживают курс на войну с Россией. А вот в Польше глава МИД Збигнев Рау заявляет, что силы НАТО могут принять участие в боевых действиях на Украине, если там будет применено ядерное оружие.

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