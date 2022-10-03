Кадыров решил отправить несовершеннолетних сыновей в зону СВО

Они будут находиться на самых сложных участках

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова отправятся на передовую СВО и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.

Об этом заявил глава республики в понедельник, 3 октября, и показал кадры тренировок детей на базе РУС. Кадыров сообщил, что его сыновья 14, 15 и 16 лет, проходят военную подготовку "с малых лет".

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины <…> Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил о перевыполнении в Чечне плана по призыву на 254%.

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