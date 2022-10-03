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Уволенного за перегибы при мобилизации хабаровского военкома перевели в Магадан

12:37
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Магаданского военкома ранее уволили за ошибки при мобилизации

Отстраненный от должности военного комиссара Хабаровского края Юрий Лайко переведен на аналогичную должность в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

"Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров. Ранее он возглавлял штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Об отстранении от должности Юрия Лайко в понедельник сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей региона. Половина из них после проверки вернулась домой.

Военный комиссар Магаданской области был уволен 27 сентября также из-за ошибок при проведении частичной мобилизации.

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