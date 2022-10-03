Установлена причина взрыва в жилом доме в Бердянске

В квартире подорвался украинский диверсант

Взрыв в жилом доме в Бердянске устроил украинский диверсант. Он хранил в квартире большое количество взрывчатки, кто-то привел в действие одно из взрывных устройств. Сам владелец жилья в результате погиб, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Произошел самоподрыв, еще в СМИ этого не было… Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путем почему-то кто-то привел в управление взрывчатку... произошел пожар", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".

Ранее в администрации Бердянска сообщили о взрыве на шестом этаже жилого дома. Были разрушены межкомнатные перегородки, 10 жильцов дома пострадали. По данным Рогова, погиб только диверсант, других жертв нет.

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