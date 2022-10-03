ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена причина взрыва в жилом доме в Бердянске

12:26
  • понедельник
  • 03 октября 2022

В квартире подорвался украинский диверсант

Взрыв в жилом доме в Бердянске устроил украинский диверсант. Он хранил в квартире большое количество взрывчатки, кто-то привел в действие одно из взрывных устройств. Сам владелец жилья в результате погиб, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Бердянске убили заммэра по ЖКХ и его жену
Власти Запорожья опровергли данные о смерти коменданта Бердянска

"Произошел самоподрыв, еще в СМИ этого не было… Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путем почему-то кто-то привел в управление взрывчатку... произошел пожар", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".

Ранее в администрации Бердянска сообщили о взрыве на шестом этаже жилого дома. Были разрушены межкомнатные перегородки, 10 жильцов дома пострадали. По данным Рогова, погиб только диверсант, других жертв нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Бердянске
Взрыв в Бердянске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.