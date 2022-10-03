Собянин посетил городской Центр поддержки семей мобилизованных

Пункт расположен на территории центра занятости "Моя карьера"

В столице заработал центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. На открытии учреждения присутствовал мэр Сергей Собянин.

Пункт расположен на территории специализированного центра занятости "Моя карьера". Его сотрудники окажут нуждающимся семьям максимум помощи и поддержки, помогут при необходимости устроить детей в детские сады и школы, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.

"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении СВО и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям и для этого, помимо прихода сюда, можно обращаться в колл-центр, который создан здесь", - сообщил Собянин.

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