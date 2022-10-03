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Попавшие под мобилизацию могут ускоренно зарегистрировать брак

15:06
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Власти следят, чтобы призывники попадали под все требования указов

В столице создано 20 дополнительных пунктов сбора мобилизованных. Там комиссии могут спокойно работать с гражданами. Кроме того, попавшие под мобилизацию могут ускоренно зарегистрировать брак.
В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных

Сборный пункт в районе Люблино. Так выглядят последние приготовления к отправке бойцов в "учебку". Резервистам выдают форму, термобельё, обувь. Мобилизованные по-солдатски спокойны и не многословны.

Михаил Сухов служил в воздушно-десантных войсках. Был командиром боевой машины. Сейчас работает в московском метрополитене. Повестку ему вручили прямо в отделе кадров.

"Конечно, было волнительно, потому что жизнь немножко перестраивается. И близкие люди тоже переживают. Семья поддержала. Для них это точно такие же дополнительные моменты жизни. И все, конечно же, ждут возвращения домой", - рассказал он.

Рядом не только семья, но и близкие друзья, с которыми за долгие годы прошли многое. "Я в нём уверен, что он будет с честью и мужественно защищать нашу Родину. Конечно, это волнительный момент, но настрой очевидно боевой", - отметил Антон Магонов, депутат совета депутатов муниципального округа района Арбат.

Попавшие под мобилизацию могут ускоренно зарегистрировать брак. Прямо в день подачи заявления. Достаточно в ЗАГСе показать повестку. Денис и Анастасия свадьбу планировали на начало ноября. Пышную церемонию и так не хотели, а тут молодой человек попал под призыв. Служил в подразделении антитеррор, поэтому, получив повестку, не удивился.

Власти города внимательно следят, чтобы призывники попадали под все требования указов президента и приказов Минобороны. Ошибочно выданные повестки аннулируют.

"Отношение сотрудников было достойное с юридической, с моральной, физической точки зрения. Обслуживание данного вопроса прошло в течении часа. Даже, в принципе, возможно меньше. Приняли повестку, приняли документы, вызвали на подтверждение моих данных и, узнав, что я студент, спокойно отпустили домой", - рассказал Дмитрий Борисов.

В столичных военкоматах работают и спецгруппы по рассмотрению жалоб по вопросам некорректного призыва. Также круглосуточно можно позвонить на горячую линию - по телефонам 122 и семь семерок.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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