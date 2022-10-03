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В Подмосковье прошли сборы спасателей-добровольцев

15:07
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Они проходят обучение

Оказать помощь при ДТП или в случае пожара. В лесу или на воде. В Подмосковье прошли осенние учебно-тренировочные сборы добровольных пожарных и спасателей.

Поддержать словом, перевязать, доставить в машину медиков. Это модель ситуации, которая может произойти в реальной жизни. На этом полигоне отрабатывают различные навыки - как пользоваться специальными инструментами и как действовать в нужный момент. Представители добровольных поисково-спасательных отрядов, таких как "Лиза Алерт" и "СпасРезерв", работают точно так же, как и профессионалы.

"За год более 1,5 тысячи выездов, более 3 тысяч человек получают нашу помощь, сотни спасенных людей, то есть все основные навыки для тех, кто постоянно заступают, они основные навыки свои тренируют в реальной жизни, в реальных происшествиях. Вот мы здесь стараемся дать простые навыки по первоначальной подготовке, обновить, повторить", - рассказал Юрий Иванов, начальник общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".  

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