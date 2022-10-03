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На Хитровке отреставрировали вывески начала XX века в стиле модерн

15:09
  • понедельник
  • 03 октября 2022

К ним уже водят экскурсии

На Хитровке почти с нуля восстановили дореволюционные вывески чайной-столовой Ночлежного дома Ярошенко. Теперь любой желающий может увидеть, как выглядели в начале XX века рукописные информационные надписи, сообщает "ТВ Центр".
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Фрески "Пиво", "Чайная", "Столовая", "Воды" сделаны в стиле модерн и выделяются изяществом своих букв и цветным градиентом. Расчищать фасады здания специалисты начали еще в начале лета, работы велись на пожертвования. Стены там были настолько в плачевном состоянии, что на расчистку вывесок пришлось потратить очень много времени.

Зато результат так понравился москвичам, что к новой достопримечательность уже начали водить экскурсии.

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Вывески начала XX века на Хитровке
Вывески начала XX века на Хитровке
Вывески начала XX века на Хитровке
Вывески начала XX века на Хитровке
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