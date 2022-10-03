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В Москве фонтаны начали готовить к зиме

15:12
  • понедельник
  • 03 октября 2022

"Дружбу народов" уже промыли

До весны! В Москве начали готовить к зиме фонтаны. Сегодня банный день у "Дружбы народов".

Сначала из фонтана слили воду. Процесс этот не быстрый, насосы отключают последовательно - важно не повредить всю инженерную систему. Затем промыли чаши и декор.

Щадящий раствор нанесли на позолоченные фигуры девушек, а также рыб и дельфинов. Почистили щёточками и смыли мощной струёй воды. Затем скульптуры укроют на зиму деревянными коробами.

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