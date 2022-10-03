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Назван самый холодный день этой недели в Москве

15:14
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Дожди не уходят

Полведра дождевой воды на квадратный метр. Столько может выпасть сегодня в Москве до конца дня. Прибавим к этому ещё и сильный ветер. Из-за непогоды в городе объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Октябрь начался пасмурно и уныло, зато температура воздуха на 1-2 градуса выше нормы. Сейчас в столице плюс 15. Всё портит сильный дождь. За минувшие сутки в городе уже выпала почти четверть месячной нормы осадков. И ненастье не унимается.

А почти штормовой ветер - с порывами до 17 метров в секунду - заставит москвичей хорошо подумать, прежде чем выйти на улицу. Завтра дожди продолжатся. И посвежеет до плюс 13. Но самым холодным днём на неделе станет среда, когда столбики термометров едва дотянут до плюс 11.

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