Кремль разъяснил насчет границ Херсонской и Запорожской областей

Проведение референдумов не планируется

Россия продолжит советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу границ.

Об этом в понедельник, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проведение референдумов о границах не планируется.

"ЛНР и ДНР - границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал Песков журналистам.

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Свои подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы субъектов. С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России. Более 96% граждан проголосовали за этот шаг.

2 октября Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В КС заявили, что они соответствуют Основному закону страны.

После Конституционного суда закрепить вхождение в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен парламент. Госдума сделает это 3 октября, а Совет Федерации днем позже.

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