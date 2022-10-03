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Спасатели нашли пропавших в Сочи туристов с детьми

12:56
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Все живы и здоровы

Спасатели нашли заплутавшую в горах Сочи группу туристов с детьми. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, все участники похода живы и здоровы.

Спасатели начали поиски пропавших в Сочи туристов с детьми
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"Всех нашли. Все нормально. Группа возвращается домой… Там плохая связь, информацию передали лесники", — сообщили в МЧС "Интерфаксу".

Пятеро туристов - двое мужчин с тремя детьми - вышли в поход в район хребта Ажек 1 октября. В назначенный срок группа на связь не вышла. К спасателям обратилась супруга одного из пропавших, после чего сотрудники МЧС начали поиски.

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