В Кремле отвергли возможность контактов по мирному договору с Японией

О желании возобновить переговоры ранее заявили в Токио

Переговоры с Японией о заключении мирного договора в настоящее время невозможны, считают в Кремле. Токио занял недружественную позицию в отношении России, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим… Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно", - сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал высказывание премьер-министра Японии. Фумио Кисида ранее заявил: Токио придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключения мирного договора с Москвой, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, передает "Интерфакс".

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