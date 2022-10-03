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Ракова рассказала о скором внедрении новых инструментов для усиленной подготовки детей к ЕГЭ

12:51
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Подход к обучению старшеклассников не менялся основательно после появления ЕГЭ

Дополнительные инструменты для усиленной подготовки к ЕГЭ внедрят для московских старшеклассников. Эту инициативу с директорами городских школ обсудила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Главная забота старшеклассников и их родителей - успешная сдача единого государственного экзамена. Именно от его результатов зависит дальнейший путь выпускника. При этом сам подход к обучению одиннадцатиклассников не менялся основательно после появления ЕГЭ. В итоге укрепилась практика репетиторства, на которое родителям необходимо тратить порой немалые средства", - рассказала Ракова.

Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников столичные власти проводят ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываются дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ.

"Новый подход к обучению сможет соответствовать давно сформировавшимся запросам и родителей, и учащихся. В настоящее время мы продолжаем работу со специалистами по подготовке новых инструментов и озвучим их в ближайшее время", - заявила Ракова.

Как отмечается, в рамках нового подхода образовательный процесс будет адаптирован и сфокусирован именно на подготовке к ЕГЭ. Для этого будут созданы дополнительные условия как для учеников, так и для педагогов. Чтобы лучше подготовить учеников к ЕГЭ, уже были созданы предпрофессиональные классы, которые дают возможность познакомиться с будущей профессией и изучить ряд профильных предметов на углубленном уровне.

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