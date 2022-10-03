ВСУ попали в "огневой мешок" в ЛНР

Киев посылает своих солдат на верную смерть

Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок".

Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сообщил, что ВСУ предприняли попытку проникнуть на административную территорию республики.

"Сейчас в украинских средствах массовой информации начали очень активно распространять информацию о том, что вооружённые силы Украины пересекли административную границу ЛНР, и ликуют, радуются <…> На самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками", - приводит его слова ЛуганскИнформЦентр.

По его словам, киевский режим "планомерно уничтожает украинских солдат, абсолютно бессмысленно посылая на верную гибель".

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