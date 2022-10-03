ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на попытки Киева вступить в НАТО

13:45
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Стремление Украины в альянс – одна из причин СВО

Попытки Киева вступить в НАТО – в фокусе внимания Москвы. Стремление Украины в альянс стало одной из причин начала специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский решил в ускоренном порядке записать Украину в НАТО
НАТО отказалось принимать Украину в свои ряды

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением. И помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стали одной из причин специальной военной операции", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что члены альянса по-разному восприняли просьбу Киева об ускоренном приеме. Некоторые из них не поддерживают вступление Украины в НАТО, и все говорят о необходимости консенсуса в этом вопросе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке в минувшую пятницу, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.