В Кремле отреагировали на попытки Киева вступить в НАТО

Стремление Украины в альянс – одна из причин СВО

Попытки Киева вступить в НАТО – в фокусе внимания Москвы. Стремление Украины в альянс стало одной из причин начала специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением. И помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стали одной из причин специальной военной операции", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что члены альянса по-разному восприняли просьбу Киева об ускоренном приеме. Некоторые из них не поддерживают вступление Украины в НАТО, и все говорят о необходимости консенсуса в этом вопросе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке в минувшую пятницу, передает ТАСС.

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