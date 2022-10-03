Любимова рассказала Путину о развитии краеведческих музеев

Встреча прошла в Кремле

Более тысячи домов культуры построено за три года в регионах России. Об этом сегодня Владимиру Путину доложила глава Минкульта Ольга Любимова. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Путин: Ольга Борисовна, в сфере деятельности министерства находится большая программа по развитию сети краеведческих музеев. Давайте с этого начнём.

Любимова: Вы знаете, это большая радость для нас – добавление в национальный проект новой строчки, которая называется "Краеведческие музеи". Их в нашей стране больше 1700, и первые 444 получили возможность благодаря национальному проекту быть модернизированными, и первые 100 по этой программе будут отремонтированы и отреставрированы частично, потому что ряд из них являются объектами культурного наследия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"