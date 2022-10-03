Он должен покинуть страну в течение пяти дней

Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Об этом сообщили в МИД страны. Ему дали пять дней на то, чтобы покинуть страну.

"Недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Кроме того, МИД Литвы выразил протест из-за прошедших референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В апреле Литва понизила уровень дипломатического представительства, с тех пор у страны нет посла в Москве, а у России - в Вильнюсе. С тех пор российскую миссию возглавлял временный поверенный.

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