Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Дев ждут великие дела, а Стрельцы могут неплохо заработать

Овны

Вам сегодня удастся разобрать завалы документов, навести порядок на рабочем столе. Заметьте, как это здорово сказывается на работоспособности и настроении!

Тельцы

Вы сегодня в прекрасной физической форме: полны сил и готовы к новым свершениям. С таким настроением хорошо даются учеба, тренировки и творческие занятия.

Близнецы

В вашем доме тепло и уютно: вы сегодня заметите это и порадуетесь переменам в семье. Меркурий с Луной и Плутоном сделают так, что все плохое будет забыто.

Раки

Вам сегодня будут удаваться коммуникации, переговоры, общение. Звезды помогут раскрепоститься и вести себя непринужденно даже с незнакомыми людьми.

Львы

Быстрая реакция, смекалка и готовность рисковать помогут сегодня заработать деньги. Но не обойдется и без труда: не думайте, что все так просто свалится на вас с неба.

Девы

Вас ждут великие дела! Меркурий в вашем знаке сегодня в прекрасных отношениях с Плутоном и Луной. А это масштаб и размах, так что не разменивайтесь на пустяки.

Весы

Пришло время уединиться и навести порядок в своих делах - дома или на работе. Кстати, в процессе уборки вы можете обнаружить то, что считали уже потерянным.

Скорпионы

Ваша главная планета Плутон сегодня в хорошей компании, она активна и готова действовать. Если вам нравится составлять смелые планы на будущее - приступайте.

Стрельцы

Вы сегодня можете заработать много денег, особенно если готовы заниматься большими проектами. Но и в мелких делах вы будете удачливы, так что выбирайте.

Козероги

Могущественный Плутон в вашем знаке сегодня поддерживают деликатная Луна и интеллектуал Меркурий. Удача ждет вас в юридических делах, учебе и новых хобби.

Водолеи

Этот день хорош для детальной проработки своих глубоко личных проблем, комплексов и страхов. Если вы решитесь доверить их психологу, успех будет очевидным.

Рыбы

Трогательные и романтичные представители этого знака сегодня осмелеют и смогут непринужденно общаться и в реальной жизни, и в интернете. Плутон добавит вам храбрости и уважения в обществе.

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