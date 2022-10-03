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ЦБ дал прогноз по нижней точке падения ВВП России

14:05
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Регулятор намерен улучшить прогноз

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления в Совфеде высказался по поводу сокращения экономики страны.

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"Мы полагаем, что нижняя точка сокращения ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года, и после этого начнется процесс устойчивого восстановления экономической активности", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как добавил Заботкин, регулятор намерен улучшить прогноз по динамике ВВП на 2022 год в октябре, на ближайшем заседании совета директоров.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает спада ВВП России в 2022 году на уровне ближе к 4%.

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