Состояние богатейших россиян сократилось почти на 94 млрд долларов

Роман Абрамович потерял 8,26 млрд

С начала 2022 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 93,616 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Как уточняется в материале, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял 9,78 млрд, его состояние сократилось до 19,1 млрд. Акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко потерял 9,66 млрд, его состояние составило 12,8 млрд.

Роман Абрамович потерял 8,26 млрд долларов, его состояние сегодня оценивается в 9,74 млрд.

Сильнее прочих обеднел основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, состояние которого на 1 сентября 2022 года уменьшилось на 11,2 млрд долларов и составило 7,24 млрд.

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