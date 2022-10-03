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ФСБ задержала троих финансистов террористической группировки

14:21
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Обыски прошли в Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих граждан России. Они подозреваются в финансировании международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России группировка).

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"ФСБ РФ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей на территории Сирии", — говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

Пособники террористов, по данным следствия, разделяли идеи радикального ислама и вели пропаганду в соцсетях. Также они переводили деньги боевикам в Сирию на покупку вооружения, транспорта и амуниции. При обыске у задержанных изъяли средства связи и платежные инструменты, возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, передает ТВЦ.

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