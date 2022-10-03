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Лукашенко призвал мобилизовать всех на уборку картошки

14:24
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Белоруссия сможет заработать "приличные деньги"

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал мобилизовать на уборку урожая бюджетников, студентов и школьников.

Это полезно и для экономики, и для физической формы. В конечном итоге это сплотит коллектив и приучит к труду, уверен белорусский лидер.

"Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - отметил Лукашенко.

Глава государства заявил, что на урожае Белоруссия сможет заработать "приличные деньги".

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