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"Газпром" рассказал о ситуации на поврежденных нитках "Северных потоков"

14:21
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Ведутся работы по снижению давления в неповрежденной нитке

Как сообщила пресс-служба компании "Газпром", давление в поврежденных газопроводах "Северного потока" стабилизировалось.

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"Давление в нитке А газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Уточняется, что "Газпром" проводит работу по снижению давления в неповрежденной нитке "В" газопровода "Северный поток - 2". Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ.

26 сентября вблизи датского острова Борнхольм произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2". В Москве заявили, что ЧП могло произойти в результате диверсии. Россия предложила Германии, Швеции и Дании провести совместное расследование.

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