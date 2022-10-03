Минобороны: все атаки ВСУ на николаевском и андреевском направлениях отражены

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за трое суток составили более 900 военных

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что общие потери ВСУ на купянском направлении за трое суток составили более 500 военных.

Кроме того, успешно отражены все атаки ВСУ на николаевском и андреевском тактических направлениях.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за трое суток составили более 900 военных, в том числе до 100 за сутки, добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что ВКС России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также - до 60 боевиков и 7 единиц военной техники ВСУ в Херсонской области. При этом ВС России поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области.

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