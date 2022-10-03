ВКС и артиллерия уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР

Ликвидировано три батареи "Градов"

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 47 подразделениям ВСУ. Уничтожены склады боеприпасов и батареи РСЗО, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области", - заявил генерал.

По данным Минобороны, уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Никифоровка в ДНР. Также ликвидированы три украинские реактивные батареи РСЗО "Град" в Запорожской области.

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