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Утвержден перечень из 13 системно значимых банков России

14:55
  • понедельник
  • 03 октября 2022

На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора

Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми, сообщила пресс-служба регулятора.

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"На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - уточняется в сообщении.

В список попали следующие организации: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Юникредит", Совкомбанк, ВТБ, МКБ, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

При составлении списка учитывался размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

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