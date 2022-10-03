Утвержден перечень из 13 системно значимых банков России

На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора

Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми, сообщила пресс-служба регулятора.

"На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - уточняется в сообщении.

В список попали следующие организации: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Юникредит", Совкомбанк, ВТБ, МКБ, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

При составлении списка учитывался размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

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