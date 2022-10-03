Володин: в России с сегодняшнего дня 89 субъектов

Решение принято единогласно

Госдума ратифицировала договоры о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Решение принято единогласно.

В составе России с сегодняшнего дня 89 субъектов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что вступление ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России – это единственная возможность спасти людей от действий Киева.

"Это единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру", - написал он в своем telegram-канале.

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Свои подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы субъектов. С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России. Более 96% граждан проголосовали за этот шаг.

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