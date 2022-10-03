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Госдума ратифицировала законы о присоединении новых регионов к России

15:02
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Принято единогласно

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой Народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Документы приняты единогласно.

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Договоры с главами ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей российский президент Владимир Путин подписал в Кремле 30 сентября. Документы признаны Конституционным судом соответствующими основному закону России.

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству ранее пояснили, что принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совфеда, передает РИА Новости. Как ожидается, в верхней палате парламента документы рассмотрят 4 октября.

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