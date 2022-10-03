Мишустин призвал обеспечить безопасность жителей новых регионов

В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни жителей четырех новых регионов России, появившихся после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что предстоит большая и серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Как подчеркнул Мишустин, "это теперь часть нашей страны", сообщает РИА Новости.

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября Госдума единогласно ратифицировала договоры.

Органы власти ЛНР и ДНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых правительств, которые, в свою очередь, формируются врио губернаторов в соответствии с российскими законами. Вопросы военной службы в новых регионах будут урегулированы в ходе переговорного периода до 1 января 2026 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"