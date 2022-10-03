В Херсоне задержали агента СБУ

Мужчина собирал сведения о российской армии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Херсона по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, задержанный работал на украинскую разведку. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в российской спецслужбе.

Мужчина в 2021 году был завербован Службой безопасноти Украины (СБУ). С начала проведения российской специальной военной операции СБУ использовала своего агента для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил России, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Агент передавал собранные данные своим кураторам в СБУ через мессенджер. Эти сведения предназначались для передачи в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям российской армии, цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Курске был задержан гражданин Украины, причастный к сбору и передаче по заданию иностранной разведке сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности Российской Федерации.

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