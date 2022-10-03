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Польша официально потребовала у Германии 1,3 трлн долларов

15:23
  • понедельник
  • 03 октября 2022

За ущерб от Второй мировой войны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием от Германии выплат в размере 1,3 трлн долларов за ущерб во время Второй мировой войны, передает Associated Press.

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Как отметил в документе Рау, обе стороны должны "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов. Речь идет не только о возмещении ущерба, но и о похищенных произведениях искусства и архивах.

Ноту передадут МИД ФРГ, добавил польский министр.

Берлин ранее заявлял, что считает вопрос репараций по итогам Второй мировой закрытым.

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