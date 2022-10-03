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Чехия призвала своих граждан покинуть Россию

15:56
  • понедельник
  • 03 октября 2022

В Праге считают нахождение граждан Чехии в России небезопасным

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник, 3 октября, опубликовало рекомендации для своих граждан, в которых содержится призыв покинуть территорию России.
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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "в связи с продолжающимся военным вторжением", а также с якобы ухудшением ситуации с безопасностью на российской территории прежде всего для граждан стран Евросоюза и государств — членов НАТО чехам рекомендовано уехать из России.

Кроме того, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее несколько западных государств дали своим гражданам аналогичные рекомендации. В частности, с призывом покинуть Россию обратились к американцам власти Соединённых Штатов. Посольство США в Москве объяснило это объявлением частичной мобилизации в России. В Вашингтоне допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

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