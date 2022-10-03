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Лавров рассказал о "гитлеровских" методах Вашингтона

15:44
  • понедельник
  • 03 октября 2022

США подчинили себе коллективный Запад

Вашингтон подчинил себе весь коллективный Запад и превратил Украину в инструмент борьбы с Россией. Такими же методами действовал в свое время Адольф Гитлер. Для нападения на Советский Союз он "поставил под ружье" страны Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Так же, как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", - сказал Лавров.

Российский дипломат подчеркнул: как и тогда, нынешним планам США не суждено сбыться. Лавров напомнил, что об этом предельно ясно сказал на днях президент России Владимир Путин. Лавров выступил в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, передает РИА Новости.

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