США подчинили себе коллективный Запад

Вашингтон подчинил себе весь коллективный Запад и превратил Украину в инструмент борьбы с Россией. Такими же методами действовал в свое время Адольф Гитлер. Для нападения на Советский Союз он "поставил под ружье" страны Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Так же, как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", - сказал Лавров.

Российский дипломат подчеркнул: как и тогда, нынешним планам США не суждено сбыться. Лавров напомнил, что об этом предельно ясно сказал на днях президент России Владимир Путин. Лавров выступил в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, передает РИА Новости.

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